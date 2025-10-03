В РФС заявили, что многие страны меняют позицию относительно отстранения России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что многие страны меняют позицию относительно отстранения России от международных турниров.

«Коллеги (по национальным ассоциациям) очень правильно высказывают позицию — когда принималось решение по отстранению России, никого не спрашивали, никакого голосования стран не было. И совершенно не факт, что все эти страны тогда проголосовали бы за отстранение России. Тогда решение было принято исполкомом, на который надавить значительно проще, чем на 55 стран, у которых совершенно разные позиции. Сейчас такая же ситуация — многие страны меняют свою позицию. Если в 22-м году многие страны были очень насторожены, то сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска России, так и игры с Россией», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.