Видеообзор матча Лиги конференций «Динамо» Киев — «Кристал Пэлас»
Киевское «Динамо» потерпело поражение от «Кристал Пэлас» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча, которая прошла в польском Люблине, завершилась со счётом 2:0 в пользу английского клуба.
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:45 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Муньос – 31' 0:2 Нкетиа – 58'
Удаления: нет / Соса – 76'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Голы забили Даниэль Муньос (31-я минута) и Эдди Нкетиа (58). Йереми Пино оформил ассистентский дубль.
На 76-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник «Кристал Пэлас» Борна Соса.
В следующем туре 23 октября команда Александра Шовковского сыграет в гостях с турецким «Самсунспором», «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в этот же день примет кипрский АЕК из Ларнаки.
