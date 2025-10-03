Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили о трансфере 75-летнего футболиста

Комментарии

«Крылья Советов» в клубных соцсетях объявили о неожиданном подписании. Состав вновь пополнил экс-футболист самарской команды Валерьян Панфилов, которому сейчас 75 лет. В последнее время Панфилов занимал пост члена совета директоров клуба и возглавлял отдел по работе с ветеранами «Крыльев Советов».

«75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75-м номером. Он уже провёл свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином».

Валерьян Владимирович — воспитанник куйбышевского футбола. Дебют в основном составе «Крыльев Советов» состоялся в возрасте 18 лет в матче против ташкентского «Пахтакора». За команду он провёл 413 игр и забил 49 мячей. Первый гол Панфилов оформил 7 июля 1970 года в Ярославле в ворота «Шинника».

В активе Панфилова есть и выступления за сборную РСФСР. За успешную игру на Спартакиаде народов СССР он был удостоен звания мастера спорта», — написала пресс-служба самарцев.

