Экс-игрок и тренер «Спартака» Никита Симонян внесён в базу данных «Миротворца»*

98-летний экс-футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, о чём свидетельствуют данные, размещённые на портале. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и целостность Украины».

«Миротворец»* — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы.

Симонян — советский футболист, тренер, футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР.

* — запрещён на территории Российской Федерации.

