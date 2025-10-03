Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок и тренер «Спартака» Никита Симонян внесён в базу данных «Миротворца»*

Экс-игрок и тренер «Спартака» Никита Симонян внесён в базу данных «Миротворца»*
Комментарии

98-летний экс-футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян попал в базу украинского сайта «Миротворец»*, о чём свидетельствуют данные, размещённые на портале. Его обвиняют в «покушении на суверенитет и целостность Украины».

«Миротворец»* — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года. Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы.

Симонян — советский футболист, тренер, футбольный функционер, первый вице-президент РФС. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Заслуженный мастер спорта СССР.

* — запрещён на территории Российской Федерации.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака» в линии полузащиты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android