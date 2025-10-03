«Никакой другой цвет карточки, кроме красного». Вратарь «Акрона» Гудиев — о фоле Садулаева

Голкипер «Акрона» Виталий Гудиев рассказал о жёстком стыке с игроком «Ахмата» Лечи Садулаевым в матче 10-го тура Мир РПЛ. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0. Садулаев не получил красную карточку за жёсткий фол на Гудиеве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

— После фола Лечи Садулаева ты быстро встал и продолжил игру. Как считаешь, не могло ли для арбитра это стать знаком, что контакт был незначительным?

— В «Ахмате» я провёл восемь сезонов: мне бы не сделало чести вызывать врачей и корчиться от боли. Сказал судье, что по трактовке ни на какого другого цвета карточку, кроме красного, это нарушение не тянуло. Арбитр заверил, что момент просмотрели – касание, по их мнению, было вскользь.

— Как сейчас твоя нога? Артём Дзюба после матча выкладывал фото с глубокими ссадинами от шипов.

— Здесь не нужно руководствоваться эмоциями – есть конкретная трактовка: соперник летел на высокой скорости и сыграл прямой ногой. Это опасная игра и красная карточка. Что касается состояния моей ноги, то сразу после матча масштаб трагедии был ещё не таким заметным, а вот на следующий день картина вырисовалась страшнее, — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.