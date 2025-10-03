Денис Казанский: матч с «Фейеноордом» особенный для «Астон Виллы»

Комментатор Оkkо Денис Казанский высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между «Фейеноордом» и «Астон Виллой» (0:2).

«Матч с «Фейеноордом» особенный для «Астон Виллы», потому что победа над «Баварией» в финале еврокубка в Роттердаме — в фольклоре для всех болельщиков «Виллы» в возрасте. Когда команда приехала на этот стадион, Унаи Эмери обратил внимание: «Нас должна вдохновить победа футболистов старшего поколения, можно и нужно показать содержательный футбол».

«Астон Вилла» наконец начала побеждать в АПЛ, и эту форму привезла в Роттердам. «Фейеноорд» лидирует в чемпионате Нидерландов и прекрасно понимал, что им придётся столкнуться со структурированной командой. Желания у «Фейеноорда» было огромное количество, а болельщики, которые всегда имеют большое значение на домашнем стадионе, сильно помогали. Первый тайм прошёл под контролем «Виллы». Было два момента, и в одном из них мяч пересёк линию ворот, но рефери заметил нарушение правил до этого эпизода. VAR смотрел эпизод с возможным удалением Ахмедходжича, но обнаружил, что это не было фолом «последней надежды».

Первый тайм закончился со счётом 0:0, и это те нули, которые могут порадовать — было не скучно. А во втором тайме было видно, что «Астон Вилла» играет с запасом, с преимуществом в классе. И как только она нажмёт на газ, результат изменится. Это и произошло: сначала Буэндиа очень чётко реализовал момент, а затем Джон Макгинн воспользовался тем, что три соперника бросились на одного Малена.

Ещё один момент: перед матчем поменяли вратаря — Мартинес почувствовал дискомфорт на разминке и не вошёл в эту игру. Его сменщик голландец Бизот стал из героев встречи, сделал несколько довольно серьёзных спасений. В итоге «Астон Вилла» — одна из немногих команд, которые набрали шесть очков на старте Лиги Европы», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».