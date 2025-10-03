Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский: матч с «Фейеноордом» особенный для «Астон Виллы»

Денис Казанский: матч с «Фейеноордом» особенный для «Астон Виллы»
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Оkkо Денис Казанский высказался по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между «Фейеноордом» и «Астон Виллой» (0:2).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Буэндия – 61'     0:2 Макгинн – 79'    

«Матч с «Фейеноордом» особенный для «Астон Виллы», потому что победа над «Баварией» в финале еврокубка в Роттердаме — в фольклоре для всех болельщиков «Виллы» в возрасте. Когда команда приехала на этот стадион, Унаи Эмери обратил внимание: «Нас должна вдохновить победа футболистов старшего поколения, можно и нужно показать содержательный футбол».

«Астон Вилла» наконец начала побеждать в АПЛ, и эту форму привезла в Роттердам. «Фейеноорд» лидирует в чемпионате Нидерландов и прекрасно понимал, что им придётся столкнуться со структурированной командой. Желания у «Фейеноорда» было огромное количество, а болельщики, которые всегда имеют большое значение на домашнем стадионе, сильно помогали. Первый тайм прошёл под контролем «Виллы». Было два момента, и в одном из них мяч пересёк линию ворот, но рефери заметил нарушение правил до этого эпизода. VAR смотрел эпизод с возможным удалением Ахмедходжича, но обнаружил, что это не было фолом «последней надежды».

Первый тайм закончился со счётом 0:0, и это те нули, которые могут порадовать — было не скучно. А во втором тайме было видно, что «Астон Вилла» играет с запасом, с преимуществом в классе. И как только она нажмёт на газ, результат изменится. Это и произошло: сначала Буэндиа очень чётко реализовал момент, а затем Джон Макгинн воспользовался тем, что три соперника бросились на одного Малена.

Ещё один момент: перед матчем поменяли вратаря — Мартинес почувствовал дискомфорт на разминке и не вошёл в эту игру. Его сменщик голландец Бизот стал из героев встречи, сделал несколько довольно серьёзных спасений. В итоге «Астон Вилла» — одна из немногих команд, которые набрали шесть очков на старте Лиги Европы», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Видео
Выездная победа «Астон Виллы» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android