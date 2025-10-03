Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Будлянский прокомментировал победу «Порту» над «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

Комментарии

Комментатор Okko Владислав Будлянский прокомментировал исход матча Лиги Европы «Порту» — «Црвена Звезда». Португальская команда обыграла сербский коллектив со счетом 2:1.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Гомес – 8'     1:1 Костов – 32'     2:1 Мора – 89'    

«Перед стартом матча «Порту» — «Црвена-Звезда» хозяева выглядели фаворитами. Во-первых, потому что они хозяева, во-вторых, у португальцев более качественный состав, который не затерялся бы и в Лиге чемпионов. Но главный тренер португальцев слегка удивил. В старте из основы появились разве что Беднарек и Кошта, а дальше молодёжь и игроки подмены.

Показалось, что сербы не до конца понимали, как играть против такого «Порту» по началу. Отсюда и ошибка Тебо с пенальти в ворота Матеуса. После пропущенного игрока Владана Милоевича отпустило. Стали спокойнее. Начали атаковать и сравняли. Забил тоже молодой и ранний Костов.

Думаю, выход игроков основы во втором тайме был частью плана на игру от Фариоли. Фрохольдт, Пепе, Кошта, Вейга, Сайнс. Чем больше замен у «Порту», тем сложнее становилось «Црвене». Но держались. И почти получилось увезти ничью. Кажется, что если бы согласились на неё и чуть построже сыграли в обороне, то всё было бы хорошо.

Но помчались вперёд, получили контратаку — и вынимай. Рикарду Мора, у которого всю игру всё валилось из рук, добежал и решил. Обидно за «Црвену Звезду», но в футбол играли 90+ минут, и «Порту» сделал это лучше», — сказал Будлянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

