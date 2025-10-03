Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Объявлена бригада арбитров на матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Объявлена бригада арбитров на матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Бригада арбитров на матч ЦСКА – «Спартак»: главный судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Мацюра.

Напомним, матч ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

