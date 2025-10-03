Объявлена бригада арбитров на матч 11-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, стала известна бригада арбитров на дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится 5 октября.

Бригада арбитров на матч ЦСКА – «Спартак»: главный судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Мацюра.

Напомним, матч ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

