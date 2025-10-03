РФС объявил судейские назначения на матчи 11-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

4 октября (суббота)

«Акрон» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Максим Гаврилин, Варанцо Петросян; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Владимир Москалёв; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Андрей Иванов.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Москва – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Александр Гвардис.

5 октября (воскресенье)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Иван Сараев, помощники судьи – Кирилл Большаков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Балтика» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Ян Бобровский; АVAR – Антон Фролов; инспектор – Владимир Казьменко.

