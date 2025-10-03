Бубнов предложил ЦСКА играть со «Спартаком» без форварда

Бывший российский футболист Александр Бубнов предложил ЦСКА сыграть со «Спартаком» в матче 11-го тура Мир РПЛ без профильного нападающего. Встреча между красно-белыми и армейцами состоится в ближайшее воскресенье, 5 октября, и пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 16:30 мск.

«В два нападающих нужно играть — Глебов и Кармо. А тогда Матеус Алвес не должен играть? Не, Алвес играет под ними. Кто нападающий — Мусаев или Алеррандро? Нет, ни тот ни другой. И всё, там состав классный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко по результатам 10 проведённых встреч. На втором месте расположился «Локомотив» (20), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (20). «Спартак» (18) — пятый.