Пять голов — в видеообзоре матча «Шахтёра» и «Абердина» в Лиге конференций
«Шахтёр» одержал победу над шотландским «Абердином» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча в Абердине завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Карлссон – 8' 1:1 Назарина – 39' 1:2 Феррейра – 54' 1:3 Азеведо Перейра – 60' 2:3 Девлин – 69'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В составе «Шахтёра» голы забили Егор Назарина (39-я минута), Лукас Феррейра (54-я) и Педро Энрике (60-я). В составе хозяев поля отличились Йеспер Карлссон (8-я, с пенальти) и Никки Девлин (69-я).
В следующем туре 23 октября команда Арды Турана сыграет дома с польской «Легией». «Абердин» в этот же день встретится на выезде с афинским АЕКом, который возглавляет Марко Николич.
