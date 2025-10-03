Скидки
Пять голов — в видеообзоре матча «Шахтёра» и «Абердина» в Лиге конференций
Комментарии

«Шахтёр» одержал победу над шотландским «Абердином» в матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча в Абердине завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Карлссон – 8'     1:1 Назарина – 39'     1:2 Феррейра – 54'     1:3 Азеведо Перейра – 60'     2:3 Девлин – 69'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В составе «Шахтёра» голы забили Егор Назарина (39-я минута), Лукас Феррейра (54-я) и Педро Энрике (60-я). В составе хозяев поля отличились Йеспер Карлссон (8-я, с пенальти) и Никки Девлин (69-я).

В следующем туре 23 октября команда Арды Турана сыграет дома с польской «Легией». «Абердин» в этот же день встретится на выезде с афинским АЕКом, который возглавляет Марко Николич.

