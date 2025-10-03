Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Игрок «Спартака» Зорин: отсутствие Станковича на бровке заметно влияет на команду

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин высказался о дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист отстранён от матчей под эгидой РФС до 19 декабря.

«Команда справляется без Станковича, но ждёт его возвращения. Его отсутствие на бровке во время матчей заметно влияет на команду. Но мы стараемся побеждать и набирать очки, пока тренер отсутствует. Конечно, все уже ждут, когда он сможет присутствовать на скамейке», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

В матче 11-го тура Мир РПЛ «Спартак» сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдёт 5 октября.

