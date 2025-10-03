Скидки
21:45 Мск
Футбол Новости

В ЦСКА ожидают аншлаг на дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о количестве зрителей на предстоящем домашнем матче со «Спартаком». Московское дерби состоится 5 октября в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра пройдёт на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Можно уверенно говорить о том, что на дерби со «Спартаком» будет аншлаг. Мы находимся в одном-двух днях от солд-аута. На сегодняшний день в открытой продаже билетов практически нет», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

