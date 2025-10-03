Ошибка вратаря — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лион» — «РБ Зальцбург»
Поделиться
Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Сатриано – 11' 2:0 Клюйверт – 57'
Видеообзор матча:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мартин Сатриано на 11-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте защитник «Лиона» Рубен Клюйверт увеличил преимущество своей команды. Отметим, что оба раза на гол ассистировал форвард Адам Карабец.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 октября 2025
-
13:20
-
13:20
-
13:09
-
13:08
-
13:00
-
12:50
-
12:46
-
12:42
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:50
-
11:46
-
11:39
-
11:39
-
11:20
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
11:11
-
10:57
-
10:51
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:31
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
09:55
-
09:55