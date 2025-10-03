Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ошибка вратаря — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лион» — «РБ Зальцбург»

Ошибка вратаря — в видеообзоре матча Лиги Европы «Лион» — «РБ Зальцбург»
Комментарии

Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французский «Лион» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Встреча проходила на стадионе «Групама» в Лионе. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 0
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Сатриано – 11'     2:0 Клюйверт – 57'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мартин Сатриано на 11-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте защитник «Лиона» Рубен Клюйверт увеличил преимущество своей команды. Отметим, что оба раза на гол ассистировал форвард Адам Карабец.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

