Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор заявил, что Калининград является приятным городом, в нём жить очень комфортно. Оффор присоединился к «Балтике» летом 2025 года.

«Пока всё хорошо, с учётом того, что я живу в Калининграде. Это приятный город. Похож на европейский. Адаптация проходит очень хорошо. Я жил ранее в Канаде, она разнообразная, города отличаются друг от друга. В России Москву я пока не видел», — приводит слова Оффора ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства калининградцы сыграют с махачкалинским «Динамо».