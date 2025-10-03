Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нигерийский футболист «Балтики» Оффор заявил, что Калининград похож на европейский город

Нигерийский футболист «Балтики» Оффор заявил, что Калининград похож на европейский город
Нигерийский нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор заявил, что Калининград является приятным городом, в нём жить очень комфортно. Оффор присоединился к «Балтике» летом 2025 года.

«Пока всё хорошо, с учётом того, что я живу в Калининграде. Это приятный город. Похож на европейский. Адаптация проходит очень хорошо. Я жил ранее в Канаде, она разнообразная, города отличаются друг от друга. В России Москву я пока не видел», — приводит слова Оффора ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства калининградцы сыграют с махачкалинским «Динамо».

