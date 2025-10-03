Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Ираном и Боливией

Пресс-служба сборной России огласила окончательную заявку на октябрьскую международную паузу, в рамках которой команда Валерия Карпина сыграет с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября). В итоговый список вошли 30 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

