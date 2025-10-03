Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: отсутствие Станковича на скамейке «Спартака» в дерби с ЦСКА — важный фактор

Канчельскис: отсутствие Станковича на скамейке «Спартака» в дерби с ЦСКА — важный фактор
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В моём понимании, ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби со «Спартаком». Армейцы играют стабильнее, у «Спартака» не будет Станковича на скамейке, останется на трибуне — это тоже важный фактор. У ЦСКА есть преимущество, но на дерби настраиваются все. Я поучаствовал во многих дерби, знаю, как это происходит, какой настрой и ажиотаж на такие матчи.

У «Спартака», может быть, состав поинтереснее, но выходит другая команда и обыгрывает их. У меня был пример — «Селтик» — «Рейнджерс». У нас в составе и ван Бронкхорст, и Штефан Клос, и Поррини, я играл впереди, а у «Селтика» один Ларссон — они нас два раза обыграли за сезон», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?
Главные цифры 10 туров РПЛ — у клубов и игроков. В чём ЦСКА, «Спартак» и другие — лучшие?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android