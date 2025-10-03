Канчельскис: отсутствие Станковича на скамейке «Спартака» в дерби с ЦСКА — важный фактор

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 5 октября.

«В моём понимании, ЦСКА выглядит предпочтительнее перед дерби со «Спартаком». Армейцы играют стабильнее, у «Спартака» не будет Станковича на скамейке, останется на трибуне — это тоже важный фактор. У ЦСКА есть преимущество, но на дерби настраиваются все. Я поучаствовал во многих дерби, знаю, как это происходит, какой настрой и ажиотаж на такие матчи.

У «Спартака», может быть, состав поинтереснее, но выходит другая команда и обыгрывает их. У меня был пример — «Селтик» — «Рейнджерс». У нас в составе и ван Бронкхорст, и Штефан Клос, и Поррини, я играл впереди, а у «Селтика» один Ларссон — они нас два раза обыграли за сезон», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.