Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин: не знаю, что может быть лучше, чем выйти за сборную России и услышать гимн

Лукин: не знаю, что может быть лучше, чем выйти за сборную России и услышать гимн
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал своё попадание в окончательный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи.

«Для меня большая честь быть в списке сборной России на октябрьские матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Для любого футболиста честь и гордость выступать за национальную сборную. Очень хочется оказаться там. Нечто особенное — играть за сборную России. Любой мальчик мечтает об этом с юных лет. Когда выходишь за сборную и слышишь гимн своей страны, не знаю, что может быть лучше.

Не думаем о том, на каком бы уровне выступала сборная России на международной арене. Отталкиваемся от своей игры и готовимся к матчам, которые есть. Нужно в них показывать свой класс и то, на что мы способны», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сборная России огласила окончательную заявку на матчи с Ираном и Боливией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android