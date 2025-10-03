Лукин: не знаю, что может быть лучше, чем выйти за сборную России и услышать гимн

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал своё попадание в окончательный состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи.

«Для меня большая честь быть в списке сборной России на октябрьские матчи. Благодарен тренерскому штабу за доверие. Для любого футболиста честь и гордость выступать за национальную сборную. Очень хочется оказаться там. Нечто особенное — играть за сборную России. Любой мальчик мечтает об этом с юных лет. Когда выходишь за сборную и слышишь гимн своей страны, не знаю, что может быть лучше.

Не думаем о том, на каком бы уровне выступала сборная России на международной арене. Отталкиваемся от своей игры и готовимся к матчам, которые есть. Нужно в них показывать свой класс и то, на что мы способны», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.