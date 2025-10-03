Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров впервые попал в окончательный состав сборной России. Хавбека вызвали в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

В нынешнем сезоне Умяров провёл 12 матчей во всех турнирах, сделав три результативные передачи. Суммарно полузащитник красно-белых провёл на поле 989 минут.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).