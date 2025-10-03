Скидки
В «Ливерпуле» рассказали, сколько времени будет отсутствовать травмированный Алисон

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о состоянии получившего повреждение голкипера «красных» Алисона Бекера. Бразилец получил травму в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:1).

«Завтра Алисон играть не будет. В сборную он тоже не поедет. Что касается сроков возвращения, то это зависит от того, как быстро он восстановится. Я удивлюсь, если Алисон выйдет на поле в первом же матче после октябрьской международной паузы.

Мне сложно сказать, как долго его не будет, но предстоящие игры он точно пропустит. Что в «Ливерпуле», что в сборной Бразилии», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Алисон Бекер пропустит около шести недель из-за травмы — Орнштейн
