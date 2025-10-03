Валерий Карпин прокомментировал первый вызов в сборную России Наиля Умярова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему принял решение вызвать полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

– В сборную впервые вызван Наиль Умяров. Как прокомментируете его вызов?

– Не думаю, что тут есть чему удивляться. Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках. Он стабильно показывает хороший футбол в «Спартаке». Плюс конкурента Наиля по позиции, Дмитрия Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем. Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).