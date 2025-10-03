Канчельскис: «Спартак» — лондонский «Арсенал» номер два. Идут в лидерах, а потом сдуваются

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Оценивая шансы ЦСКА задержаться на первом месте, нужно сказать, что армейцы стабильны на протяжении 10-15 лет. Они почти всегда в тройке, на седьмое-восьмое место никогда не опускались. А, например, у «Спартака» нет такой стабильности. Вроде поднимаются, а потом раз — и сдулись, как воздушный шарик. Эта команда мне напоминает лондонский «Арсенал» — «Спартак» номер два. Те тоже сначала идут на первом месте, а потом то третьи, то четвёртые», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.