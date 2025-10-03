В сборной России прокомментировали выбор вратарей на матчи с Ираном и Боливией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на товарищеские матчи с Ираном и Боливией, которые пройдут в октябре 2025 года. В итоговую заявку попали четыре вратаря: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

– Виталий Витальевич, почему вы приняли решение не включать в итоговый состав на сбор Евгения Ставера и Максима Бориско?

– Матвей Сафонов на сегодняшний день – это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм. Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признан лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог «Зениту» набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в «Балтике» Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с «Локомотивом». Но Женя по-прежнему остаётся одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог «Ахмату» набрать очки и подняться в турнирной таблице. И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру, — приводит слова Кафанова сайт РФС.