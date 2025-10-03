Карпин — об Иране и Боливии: сильные соперники, интересно будет с ними сыграть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках национальной команды в октябрьскую международную паузу. Россияне сыграют с Ираном и Боливией.

– В октябре нас ждут игры с сильными соперниками – Ираном и Боливией. Уже начали их изучать? И будете ли учитывать особенности их игры при работе на сборе?

– Изучать Иран и Боливию начали сразу, как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды – сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться. В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня. Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).