Игрок «Балтики» Бевеев отреагировал на первый вызов в сборную России

Правый защитник «Балтики» Мингиян Бевеев отреагировал на первый вызов в сборную России. Футболиста вызвали на товарищеские матчи с Ираном и Боливией, которые пройдут в октябре.

«Пока не окажусь в Новогорске, не пойму. Приятно, что наконец-то попал. У нас осталась игра с Махачкалой, а там уже испытаю все эмоции. После этого уже поделюсь. Наверное, сомнений не было перед этими сборами. А в чём сомневаться? В жизни я прожил много таких историй.

Я попал на хороший уровень только в 26-27 лет. Так что это нормально. Не видел в этом никаких проблем. Надо продолжать делать свою работу каждый день. Сыграть с Ираном и Боливией — большая мотивация и ответственность. Нужно подойти в хорошей физической форме. Надо и психологически быть готовым. Игровой тонус на данном моменте у меня хороший, а психологически надо подготовиться. Надо добавить осознания и спокойствия», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.