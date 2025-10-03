Кафанов высказался о предстоящих соперниках сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о предстоящих соперниках национальной команды в октябрьскую международную паузу. Россияне сыграют с Ираном и Боливией.

– Что скажете о двух предстоящих соперниках сборной России с точки зрения вратарской работы?

– Со сборной Ирана уже играли в 2023 году. Это очень сильная команда, в рейтинге ФИФА она на данный момент занимает 21-е место. В этом году иранцы снова выполнили задачу по выходу на чемпионат мира. Это будет очень хорошая проверка для нас. Матч в Тегеране два с половиной года назад был очень сложным. Если говорить о Боливии, то все южноамериканские команды сильные и техничные. Будет очень интересно проверить наших вратарей в этих двух играх. Наверняка эти матчи будут непростыми для них, — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).