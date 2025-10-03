Александр Мостовой: раньше Умяров проигрывал конкурентам в сборной России

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на дебютный вызов хавбека «Спартака» Наиля Умярова в российскую национальную команду. Он попал в окончательную заявку сборной России на матчи с Боливией и Ираном.

«А что переживать за Умярова? Попал и попал — что меняется? Карпин объяснял, что на позицию Наиля были игроки, которые оказывались сильнее. Вот и не вызывали Умярова. Ответ очень простой. Я бы тоже вызывал тех, кто сильнее. По моему мнению, Умяров раньше проигрывал конкурентам в сборной России. А сейчас какая разница? У нас постоянно экспериментальные составы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.