Экс-игрок «Локомотива» Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и московским «Динамо».

«У «Динамо» есть проблемы с местом в турнирной таблице. Это не то место, на которое претендует команда. Плюс вчера ушёл Гафин. Думаю, «Динамо» захочет обыграть «Локомотив». В этом матче очки очень нужны. Футболисты настроятся на этот матч и отдадут все силы, чтобы победить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 октября. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».