Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Динамо» есть проблемы с местом в турнирной таблице. Это не то место, на которое претендует команда. Плюс вчера ушёл Гафин. Думаю, «Динамо» захочет обыграть «Локомотив». В этом матче очки очень нужны. Футболисты настроятся на этот матч и отдадут все силы, чтобы победить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 октября. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Бубнов объяснил, почему считает, что «Локомотив» по игре выше «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android