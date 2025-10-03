Экс-игрок «Локомотива» Булыкин поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ между железнодорожниками и московским «Динамо».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Динамо» есть проблемы с местом в турнирной таблице. Это не то место, на которое претендует команда. Плюс вчера ушёл Гафин. Думаю, «Динамо» захочет обыграть «Локомотив». В этом матче очки очень нужны. Футболисты настроятся на этот матч и отдадут все силы, чтобы победить», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 октября. Встречу примет стадион «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Комментарии
