Андрей Канчельскис объяснил беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ при Черчесове

Андрей Канчельскис объяснил беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ при Черчесове
Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис объяснил беспроигрышную серию «Ахмата» в Мир Российской Премьер-Лиге после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера. Грозненцы уже провели под руководством Черчесова семь матчей: четыре победы, три ничьих.

«Черчесов, видимо, навёл дисциплину в «Ахмате», хотя не думаю, что её не было при Сторожуке. В таком клубе не может её не быть. Он сплотил команду, встряхнул её, с кем-то переговорил, перестроил состав. Но главное, как команда закончит сезон. Сейчас они идут без поражений в РПЛ — это, конечно, заслуга тренера, но в первую очередь — игроков. Они поверили в себя, у них есть мотивация, а тренер направляет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

