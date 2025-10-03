Скидки
Защитник ЦСКА назвал причину лидерства в РПЛ

Футболист московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров объяснил, почему армейцы возглавляют турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 10 туров. По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 21 очко, в 11-м туре подопечные Фабио Челестини сыграют с московским «Спартаком».

«Главное продолжать делать то, что мы делаем, идти от матча к матчу и дальше наращивать темп. То, что мы сейчас на вершине, – это благодаря нашему труду на сборах. Начало чемпионата у нас вышло отлично, после неудачных матчей мы сумели реабилитироваться. Это результат работы», — приводит слова Абдулкадырова «Советский спорт».

Действующий чемпион России — «Краснодар».

