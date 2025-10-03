Булыкин: ЦСКА и «Спартак» местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра состоится 5 октября на домашнем стадионе армейцев.

«Нет фаворита в матче ЦСКА — «Спартак». Команды местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются. Дерби даст позитивный заряд победителю. Плюс будет возможность подняться в таблице на три очка, а для любой команды это важно. Каждый отдаст силы в дерби для победы. Ничья — наиболее вероятный исход», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.