Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Булыкин: ЦСКА и «Спартак» местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра состоится 5 октября на домашнем стадионе армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Нет фаворита в матче ЦСКА — «Спартак». Команды местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются. Дерби даст позитивный заряд победителю. Плюс будет возможность подняться в таблице на три очка, а для любой команды это важно. Каждый отдаст силы в дерби для победы. Ничья — наиболее вероятный исход», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

