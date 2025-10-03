Карпин объяснил, почему Мостовой не получил вызов в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал нападающего «Зенита» Андрея Мостового в состав национальной команды на октябрьскую международную паузу.

– В итоговом списке нет Андрея Мостового. Проблемы со здоровьем?

– Нет. В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока. И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне. В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В сентябре россияне играли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).