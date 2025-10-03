Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Абдулкадыров: надеюсь, наши нападающие смогут отличиться в матче со «Спартаком»

Игрок ЦСКА Абдулкадыров: надеюсь, наши нападающие смогут отличиться в матче со «Спартаком»
Комментарии

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался в преддверии центрального матча 11-го тура с московским «Спартаком». Встреча состоится 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В чём главная проблема у нападающих ЦСКА?
— Просто не повезло в некоторых моментах. Нападающие хорошо работают на тренировках. Мне кажется, это всё скоро перенесётся на поле. Надеюсь, что в следующем матче наши нападающие смогут отличиться. Мы будем рады, если они забьют «Спартаку»,— сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующий чемпион России — «Краснодар». В этом сезоне ЦСКА набрал 21 очко, «Спартак» — 18.

Материалы по теме
Булыкин: ЦСКА и «Спартак» местами показывают хороший футбол, но часто ошибаются
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android