Игрок ЦСКА Абдулкадыров: надеюсь, наши нападающие смогут отличиться в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался в преддверии центрального матча 11-го тура с московским «Спартаком». Встреча состоится 5 октября.

— В чём главная проблема у нападающих ЦСКА?

— Просто не повезло в некоторых моментах. Нападающие хорошо работают на тренировках. Мне кажется, это всё скоро перенесётся на поле. Надеюсь, что в следующем матче наши нападающие смогут отличиться. Мы будем рады, если они забьют «Спартаку»,— сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Действующий чемпион России — «Краснодар». В этом сезоне ЦСКА набрал 21 очко, «Спартак» — 18.