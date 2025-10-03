Игрок ЦСКА Абдулкадыров: надеюсь, наши нападающие смогут отличиться в матче со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался в преддверии центрального матча 11-го тура с московским «Спартаком». Встреча состоится 5 октября.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— В чём главная проблема у нападающих ЦСКА?
— Просто не повезло в некоторых моментах. Нападающие хорошо работают на тренировках. Мне кажется, это всё скоро перенесётся на поле. Надеюсь, что в следующем матче наши нападающие смогут отличиться. Мы будем рады, если они забьют «Спартаку»,— сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Действующий чемпион России — «Краснодар». В этом сезоне ЦСКА набрал 21 очко, «Спартак» — 18.
