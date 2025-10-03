«Краснодару» такое нужно». Бубнов — о предстоящем матче с «Ахматом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ахмат». Встреча пройдёт в субботу, 4 октября, на домашнем стадионе «быков».

«Почему для «Краснодара» на сегодняшний день нельзя говорить, что «Ахмат» тяжёлый соперник? По той простой причине, что у «Ахмата» сейчас такое наличие игроков, которые могут атаковать, что они пойдут вперёд и будут играть в футбол. А «Краснодару» такое нужно, им легче с командами, которые способны играть в футбол», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».