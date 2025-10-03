Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Генсек РФС: министр спорта может менять туда-сюда лимит на легионеров несколько раз в год

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с возможным ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. Такую инициативу лоббирует министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Когда вы ожидаете подписания приказа о лимите в Минспорта?
— Насколько понимаю, Михаил Владимирович Дегтярёв планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил: лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленной на мотивацию молодых российских игроков. Мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе, смотреть, какие иные меры реализуются, насколько они эффективны. Министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Лимит — это его полномочия, он может, в принципе, это делать несколько раз в год — туда-сюда менять лимит. Очевидно, это не его цель. Михаил Владимирович хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. Совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

