Генсек РФС: министр спорта может менять туда-сюда лимит на легионеров несколько раз в год

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с возможным ужесточением лимита на легионеров в Мир РПЛ. Такую инициативу лоббирует министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Когда вы ожидаете подписания приказа о лимите в Минспорта?

— Насколько понимаю, Михаил Владимирович Дегтярёв планировал встречу с руководителями клубов, чтобы обсудить этот вопрос. Мы в диалоге с министерством. Нашу позицию я озвучил: лимит может применяться как одно из средств достижения цели, направленной на мотивацию молодых российских игроков. Мне кажется, ситуацию надо рассматривать в комплексе, смотреть, какие иные меры реализуются, насколько они эффективны. Министр вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Лимит — это его полномочия, он может, в принципе, это делать несколько раз в год — туда-сюда менять лимит. Очевидно, это не его цель. Михаил Владимирович хочет дать развитию футбола дополнительный импульс. Совершенно правильно это обсудить с профессиональным сообществом, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».