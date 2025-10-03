Скидки
В РФС заявили, что было бы здорово, если бы сборная России получила wild card на ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что было бы здорово, если бы сборная России получила wild card (особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований для участия. — Прим. «Чемпионата») на чемпионат мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

— Вы высказывались о возможности получения Россией wild card на ЧМ-2026. Это достаточно оптимистичный сценарий. На чём он основан?
— Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, это было бы в высшей степени справедливо. Хотя понимаем, скорее всего, этого не произойдёт, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.

Комментарии
