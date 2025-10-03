Скидки
Футбол Новости

Вратарь «Акрона» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Вратарь «Акрона» высказался о предстоящем матче с «Зенитом»
Комментарии

Вратарь тольяттинского «Акрона» Виталий Гудиев высказался о предстоящем матче с «Зенитом». Игра 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 пройдёт 4 октября.

«Да, «Зенит» сейчас на ходу, но у нас свои задачи. Нужно сплотиться и хорошо поработать, выйти на адреналине и показать свою лучшую игру, чтобы набрать очки, которые нам необходимы. Мы уже готовимся, есть планы. В ближайшей встрече вы это увидите», — сказал Гудиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 10 туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Заура Тедеева набрала семь очков. «Зенит» находится на четвёртом месте с 19 очками.

