Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот — о Георгии Мамардашвили: «Ливерпуль» знал, что покупает очень крутого вратаря

Арне Слот — о Георгии Мамардашвили: «Ливерпуль» знал, что покупает очень крутого вратаря
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о голкипере своей команды и сборной Грузии Георгии Мамардашвили. По словам Слота, мерсисайдцы изначально понимали, что приобретают очень хорошего вратаря. Грузин стал частью «красных» этим летом. Прошлый сезон он провёл в «Валенсии» на правах аренды.

«В матче с «Саутгемптоном» мы увидели, насколько хорошо он адаптировался. Мы знали, что приобретаем очень хорошего вратаря. Но первый матч за новую команду — это всегда лучший способ понять, хорошо он адаптировался или нет.

И я думаю, что в той игре мы увидели, что действительно хорошо. Теперь он может делать то, что делал Келлехер много раз в прошлом, подменяя Алисона. Надеюсь, Мамардашвили будет делать это так же, как делал Куив», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android