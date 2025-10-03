Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за скандирования болельщиков в адрес Артёма Дзюбы

Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала «Ахмат» за скандирования болельщиков в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по ходу матча 10-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой грозненской команды со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

«После матча на поле выбежали два несовершеннолетних человека. «Ахмату» — штраф 50 тысяч рублей. Болельщики «Ахмата» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Штраф — 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА.

