КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за скандирования болельщиков в адрес Артёма Дзюбы

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация оштрафовала «Ахмат» за скандирования болельщиков в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по ходу матча 10-го тура Мир РПЛ. Встреча завершилась победой грозненской команды со счётом 3:0.

«После матча на поле выбежали два несовершеннолетних человека. «Ахмату» — штраф 50 тысяч рублей. Болельщики «Ахмата» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Штраф — 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

После 10 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА.