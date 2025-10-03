КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Балтику» по итогам 10-го тура РПЛ
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал ЦСКА и «Балтику» (1:0) по итогам матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы оштрафованы за опоздание на послематчевое интервью главного тренера Фабио Челестини, а калининградцы наказаны за неподобающее поведение (большое количество карточек).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Челестини опоздал на флеш-интервью на 25 минут. ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей.
За неподобающее поведение «Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
