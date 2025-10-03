Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

КДК дисквалифицировал игрока «БроукБойз» Коробова на два матча КР за оскорбление судьи

КДК дисквалифицировал игрока «БроукБойз» Коробова на два матча КР за оскорбление судьи
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала игрока медийной команды «БроукБойз» Григория Коробова на два матча Фонбет Кубка России за оскорбление судьи. Коробов был удалён по ходу игры 1/32 финала Пути регионов с саратовским «Соколом» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

«Удалённый игрок «БроукБойз» Коробов оскорбил судейскую бригаду с применением ненормативной лексики. На заседании он фразу подтвердил, потому что не был согласен с пенальти. Коробов дисквалифицирован на два матча Кубка России», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

