В РФС рассказали, что на исполкоме УЕФА не обсуждался вопрос о возвращении России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на последнем исполкоме УЕФА не обсуждались вопрос возвращения России и ситуация с Израилем.

— На совещании обсуждались исключительно коммерческие вопросы. Подходит к завершению коммерческий цикл — права на матчи сборных переданы УЕФА. УЕФА отчитывается за этот цикл и готовится к следующему.

— Тема возможного возвращения России не обсуждалась?

— Нет. Ни возвращение России, ни ситуация с Израилем не обсуждались, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.