Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, что на исполкоме УЕФА не обсуждался вопрос о возвращении России

В РФС рассказали, что на исполкоме УЕФА не обсуждался вопрос о возвращении России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на последнем исполкоме УЕФА не обсуждались вопрос возвращения России и ситуация с Израилем.

— На совещании обсуждались исключительно коммерческие вопросы. Подходит к завершению коммерческий цикл — права на матчи сборных переданы УЕФА. УЕФА отчитывается за этот цикл и готовится к следующему.

— Тема возможного возвращения России не обсуждалась?
— Нет. Ни возвращение России, ни ситуация с Израилем не обсуждались, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией.

Материалы по теме
В РФС заявили, что было бы здорово, если бы сборная России получила wild card на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android