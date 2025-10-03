Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ямаль вновь испытывает дискомфорт и рискует пропустить матч с «Севильей» — MD

Ямаль вновь испытывает дискомфорт и рискует пропустить матч с «Севильей» — MD
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вновь испытывает серьёзный дискомфорт в области паха, из-за чего 18-летний футболист может пропустить матч 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который состоится в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
По информации источника, Ямаль почувствовал дискомфорт после игры 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Напомним, 13 сентября каталонский клуб проинформировал, что 18-летний нападающий имеет проблемы со здоровьем. 28 сентября «Барселона» сообщила о восстановлении Ямаля после повреждения.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

