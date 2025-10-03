КДК РФС удовлетворил протест «Уфы» и присудил «Фанкому» поражение со счётом 0:3

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация удовлетворила протест «Уфы» и присудила «Фанкому» из Кирова поражение со счётом 0:3 в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Фанком» подавал заявление в КДК на пересмотр решения по дисквалификации Федчука во всех соревнованиях под эгидой РФС. Перед рассмотрением протеста от «Уфы» изучили это заявление. В нём говорится, что «Чайка» подала протест, чтобы Федчук исполнил решение CAS. Однако «Чайка» не учла пункт, что стороны не имеют права обращаться в суды общей юрисдикции. То есть «Чайка» нарушила договор. Если Федчук добровольно не исполняет решение CAS, к нему применяется наказание. КДК пришёл к мнению, что никаких новых обстоятельств нет. В удовлетворении заявлении «Фанкома» было отказано.

Было рассмотрено заявление «Уфы» об аннулировании результата. Позиция «Фанкома» — они не знали о дисквалификации. Клуб должен это отслеживать. Федчук принял участие в заседании. Мы обсудили детали всех документов. Он первый раз не принял участие в заседании, второй тоже. Вынесли решение о дисквалификации, отправили на почту решение. Федчук обманул клуб, сказал, что у него нет никакого наказания. Приняли решение удовлетворить протест «Уфы», аннулировали результат матча, присудили поражение «Фанкому» — 0:3. А за прошлые два матча, где играл Федчук, клуб оштрафован на 20 и 50 тысяч рублей соответственно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Материалы по теме КДК дисквалифицировал игрока «БроукБойз» Коробова на два матча КР за оскорбление судьи

Самые скандальные футболисты в истории: