21:45 Мск
Футбол Новости

КДК РФС удовлетворил протест «Уфы» и присудил «Фанкому» поражение со счётом 0:3

КДК РФС удовлетворил протест «Уфы» и присудил «Фанкому» поражение со счётом 0:3
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация удовлетворила протест «Уфы» и присудила «Фанкому» из Кирова поражение со счётом 0:3 в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Фанком» подавал заявление в КДК на пересмотр решения по дисквалификации Федчука во всех соревнованиях под эгидой РФС. Перед рассмотрением протеста от «Уфы» изучили это заявление. В нём говорится, что «Чайка» подала протест, чтобы Федчук исполнил решение CAS. Однако «Чайка» не учла пункт, что стороны не имеют права обращаться в суды общей юрисдикции. То есть «Чайка» нарушила договор. Если Федчук добровольно не исполняет решение CAS, к нему применяется наказание. КДК пришёл к мнению, что никаких новых обстоятельств нет. В удовлетворении заявлении «Фанкома» было отказано.

Было рассмотрено заявление «Уфы» об аннулировании результата. Позиция «Фанкома» — они не знали о дисквалификации. Клуб должен это отслеживать. Федчук принял участие в заседании. Мы обсудили детали всех документов. Он первый раз не принял участие в заседании, второй тоже. Вынесли решение о дисквалификации, отправили на почту решение. Федчук обманул клуб, сказал, что у него нет никакого наказания. Приняли решение удовлетворить протест «Уфы», аннулировали результат матча, присудили поражение «Фанкому» — 0:3. А за прошлые два матча, где играл Федчук, клуб оштрафован на 20 и 50 тысяч рублей соответственно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

