Главная Футбол Новости

ЭСК признала верными два решения судьи Иванова в матче РПЛ между ЦСКА и «Балтикой»

ЭСК признала верными два решения судьи Иванова в матче РПЛ между ЦСКА и «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала два решения арбитра Сергея Иванова в матче 10-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой», сообщается на сайте РФС.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

Суть первого обращения: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря команды ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте. Единогласное решение комиссии: судья правильно не удалил голкипера.

«Действия Акинфеева в конфликте с игроком «Балтики» Кевином Андраде, инициированном соперником, нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость. Поведение игрока «Балтики» и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем две жёлтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение, – верное решение», — говорится в мотивировке.

Также единогласно верным признано решение Иванова не фиксировать нарушение правил со стороны футболиста ЦСКА Данила Кругового против игрока «Балтики» Владислава Сауся перед взятием ворот калининградцев.

«Игрок ЦСКА Круговой не нарушал правила против футболиста обороняющейся команды «Балтика» Владислава Сауся. Круговой не предпринимал никаких наказуемых действий против соперника. Произошедший контакт при выборе позиции между ними был ненаказуемым. Гол судьёй был засчитан правильно», — говорится в тексте.

В матче «Крылья Советов» — «Динамо» (2:3) ЭСК единогласно признала верным решение арбитра Виталия Мешкова не удалять Константина Тюкавина, который в концовке встречи наступил на ногу Ивана Лепского.

«Действия Тюкавина, совершившего наступ на ногу игрока «Крыльев Советов» Лепского, не являются серьёзным нарушением правил, так как Тюкавин контролировал мяч, а этот наступ невысокой интенсивности был совершён при выполнении технического приёма при обыгрыше соперника по причине соскальзывания стопы с мяча. В данной игровой ситуации судье следовало вынести ему предупреждение за безрассудный наступ», — сообщается на сайте РФС.

