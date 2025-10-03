Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС отложил рассмотрение дела в отношении владельца «Химок» Садыгова

КДК РФС отложил рассмотрение дела в отношении владельца «Химок» Садыгова
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация отложила рассмотрение дела в отношении бывшего инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова.

«КДК получил заявление от генсекретаря РФС Митрофанова с просьбой рассмотреть вопрос о наличии дисциплинарного нарушения, а именно о совершении недобросовестных действий. КДК возбудил производство по делу. На данное заседание КДК пригласил Оленёва и Брехова, финансиста клуба «Химки» Родионову. Перед заседанием выяснилось, что бывший директор Оленёв по объективным причинам не примет участие в заседании. КДК посчитал, что без него нет возможности рассматривать дело, необходимо пригласить арбитражного управляющего и учредителей клуба. В таком составе рассмотреть все обстоятельства, которые привели к потере профессионального статуса. Рассмотрение отложено на две недели.

Пока нам необходимо изучить все документы, заслушать гендиректоров и учредителей. Если выяснится участие Туфана Садыгова в деятельности «Химок», он будет приглашён на заседание. Нужно понять, было прямое или непрямое участие в клубе», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Химки» заняли 12-е место в сезоне-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги, но были отстранены от участия в следующем сезоне из-за финансовых проблем. После отстранения клуб объявил о прекращении деятельности. Ранее бывшие работники команды жаловались на невыплату долгов по зарплате.

Материалы по теме
«Нам клятвенно обещали». РФС объяснил ситуацию с «Химками» на совещании в Госдуме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android