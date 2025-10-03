Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
ЭСК: Кукуляк ошибочно не удалил Садулаева за фол на Гудиеве в матче «Ахмат» — «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не удалил игрока «Ахмата» Лечи Садулаева за фол на вратаре «Акрона» Виталии Гудиеве в матче 10-го тура Мир РПЛ (3:0). На 56-й минуте Садулаев совершил подкат против голкипера и попал ему шипами в голень.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

«Действия Садулаева в единоборстве за мяч с вратарём «Акрона» Гудиевым угрожали безопасности голкипера, учитывая высокую скорость игрока «Ахмата», прыжок выставленными открытыми шипами вперед в ноги вратаря и контакт с его ногой. Судье следовало удалить с поля Садулаева за серьёзное нарушение правил в данной игровой ситуации», — говорится в тексте единогласного решения комиссии на сайте РФС.

