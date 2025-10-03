Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может усилить состав чемпионом мира из «Атлетико» — TEAMtalk

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику мадридского «Атлетико» Науэлю Молине. Английский клуб может приобрести 27-летнего футболиста в январское трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане «горожан» считают Молину футболистом, который соответствует многим требованиям, предъявляемым в команде Хосепа Гвардиолы.

Защитник играет за «матрасников» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Молина принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Молина стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году.

