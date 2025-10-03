Скидки
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Представитель Захаряна отреагировал на невызов игрока в сборную России

Представитель Захаряна отреагировал на невызов игрока в сборную России
Комментарии

Геннадий Голубин, представитель полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна прокомментировал невключение футболиста в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. Ранее пресс-служба национальной команды огласила список из 30 человек, которые вошли в окончательную заявку.

— Почему, на ваш взгляд, Захарян не попал в окончательный список сборной России?
— Все вопросы к главному тренеру сборной.

— Но Арсен здоров и был готов ехать?
— Да, — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В октябре подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с командой Ирана. Во вторник, 14 октября, национальная команда встретится с Боливией.

Комментарии
