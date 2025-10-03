Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фанкоме» заявили, что подадут апелляцию на решение КДК о техническом поражении

В «Фанкоме» заявили, что подадут апелляцию на решение КДК о техническом поражении
Комментарии

Директор «Фанкома» Константин Толмачев сообщил, что клуб подаст апелляцию на решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о техническом поражении команды со счётом 0:3 в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Конечно, мы будем подавать апелляцию на решение аннулировать результат матча с «Уфой», — сказал Толмачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В указанном матче в составе «Фанкома» принял участие дисквалифицированный полузащитник Артём Федчук. В марте 2024 года игрока дисквалифицировали на год, а в 2025 году отстранение было продлено бессрочно.

Материалы по теме
КДК РФС удовлетворил протест «Уфы» и присудил «Фанкому» поражение со счётом 0:3

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android