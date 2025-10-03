В «Фанкоме» заявили, что подадут апелляцию на решение КДК о техническом поражении
Директор «Фанкома» Константин Толмачев сообщил, что клуб подаст апелляцию на решение Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о техническом поражении команды со счётом 0:3 в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой».
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59' 1:1 Карпук – 71'
Удаления: Сичкар – 73' / нет
«Конечно, мы будем подавать апелляцию на решение аннулировать результат матча с «Уфой», — сказал Толмачев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В указанном матче в составе «Фанкома» принял участие дисквалифицированный полузащитник Артём Федчук. В марте 2024 года игрока дисквалифицировали на год, а в 2025 году отстранение было продлено бессрочно.
Комментарии
